Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde drift yapmak isteyen bir sürücü, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp kaza yaptı. Olay anı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Drift girişimi kazayla sonuçlandı

Olay, Pehlivanlar Mahallesi Pehlivanoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil, drift yapmaya çalışırken kontrolünü kaybetti ve karşı şeride geçti. Araç, kendi ekseni etrafında döndükten sonra yol kenarındaki bankete çarparak durabildi.

Maddi hasar oluştu

Kazanın ardından maddi hasar oluşan otomobil, tekrar geldiği istikamete dönerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Sürücünün izini kaybettirdiği belirtilirken, olay sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Kaza anı kaydedildi

Drift sırasında yaşanan bu kaza, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, aracın drift yaptığı sırada kontrolü kaybederek bariyerlere çarpma anı net bir şekilde görülüyor.