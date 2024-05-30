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Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan kara yolundaki ulaşım, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan, aynı aileden oldukları öğrenilen yaralı lar Emine A, Nurcan A, Çağrı A. ve sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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