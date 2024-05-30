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Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

A.T'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Hasan Durmuş, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralanan sürücüler Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

A.T'nin (57) kullandığı 67 ABN 618 plakalı otomobil ile Hasan Durmuş (69) idaresindeki 37 PV 451 plakalı otomobil, sanayi sitesi ışıklar mevkisinde çarpıştı.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki otomobil in çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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