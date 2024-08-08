Zonguldak’ın bir yamaçta bulunan kaçak kömür ocağında bugün göçük meydana geldi. T.K.'ye ait olduğu iddia edilen kaçak ocağın tavanındaki göçük nedeniyle kömür, toprak ve taş yığını arasına sıkışan 54 yaşındaki Ayhan Yılmaz hayatını kaybetti.

Yılmaz’ın cenazesi Atatürk Devlet Hastanesi morguna getirilirken yakınları da olayın üzüntüsünü yaşadı.

Yılmaz’ın 10 yıl önce özel bir maden ocağından emekli olduğu ancak daha sonra kaçak maden ocağında çalışmak zorunda kaldığı ortaya çıktı.

Üç çocuk babası olan Yılmaz’ın akrabası Kâmil Arslan ise “Özel sektörden emekli oldu. Çocukları evli, büyükler. 25 yıllık ocak geçmişi var. Bu madende ne kadardır çalıştığını bilmiyorum. Emekli olduktan sonra kaçak ocaklarda da çalıştı” dedi.

Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturmada kaçak ocak sahibi T.K., polis tarafından gözaltına alındı.

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