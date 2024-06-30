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Bu arada müdahale sırasında dumandan etkilenen bir kişiye sağlık görevlileri müdahale etti.

Alevler, yaklaşık 4 saat süren müdahaleyle söndürülürken, ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı.

Bölgeye Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de ekipler sevk edildi.

Büyük bölümü kağıt ve kartonlardan oluşan atıkların yandığını gören fabrika çalışanları ve yetkilileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kağıt fabrikasının bahçesindeki geri dönüşüm atıkları, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir kağıt fabrika sının bahçesindeki geri dönüşüm alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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