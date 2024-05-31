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Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk, ailesine teslim edildi.

Ekipler, termal dron ve iz takip köpeğiyle yerini belirlemeye çalıştıkları çocuğu, yaklaşık 4 saatin ardından evinden 4 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda uyurken buldu.

Bölgeye AFAD ekiplerinin de yer aldığı 46 personel sevk edildi. Ekiplerce yürütülen arama çalışmalarına köylüler de destek verdi.

Güdüllü köyünde bir çocuğun kaybolduğu ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kayıp ihbarı üzerine yaklaşık 4 saat aranan 9 yaşındaki çocuk, ormanlık alan da uyurken bulundu.

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