Olay, yerin 263 metre altındaki ocakta, baca kısmına yakın bir noktada meydana geldi. Göçük sırasında beş işçi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve TTK’ya bağlı tahlisiye ekipleri sevk edildi.

Kurtarma ekipleri, göçüğün bulunduğu bölgeye daha yakın olan Gelik Müessesesi’nden ocağa girerek çalışmalarını başlattı.

Dört işçi kurtarıldı

Yoğun çabaların ardından mahsur kalan işçilerden dördü göçük altından çıkarıldı. Hafif yaralanan bir işçi, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Diğer üç işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

44 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi

Yaklaşık üç saat süren arama-kurtarma çalışmaları sonucunda, göçük altında kalan 44 yaşındaki işçi Orhan Maskar’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.