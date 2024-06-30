Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Ereğli-Alaplı yolunun plajlar mevkiinde denizin 60 metre açığında 5 metre derinlikte Ukrayna menşeili bir mayın tespit edildi. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Şüpheli cismin mayın olduğu belirlenince, güvenlik önlemleri kapsamında sahil şeridine ve denize girişlere yasak getirildi.

SAS iş başında

Sualtı Savunma (SAS) komandoları da hemen harekete geçirilerek mayının yerinde imhası için çalışmalara başladı. Polis ve Sahil Güvenlik ekipleri de karada ve denizde güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı. Denize girişlerin yasaklanmasıyla birlikte plajlar boşaldı ve bölgede sadece güvenlik ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.