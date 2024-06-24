Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Belen sanayi girişinde meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü C.K. ve 8 yaşındaki oğlu M.K. yaralandı.

Kaza anı ve ilk müdahale

Kaza, saat 15.00 sıralarında Belen sanayi girişinde meydana geldi. C.K. idaresindeki 67 ZU 078 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan A.K. yönetimindeki 33 ALY 671 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışma sonucunda otomobil sürücüsü C.K. ve yanındaki oğlu M.K. yaralandı. Olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralıları hızla hastaneye sevk etti.

Hastanede tedavi altına alınan C.K. ve oğlu M.K.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada ciddi yaralanma olmaması sevindirici bir haber olarak karşılandı.

Soruşturma başlatıldı

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunarak kazanın oluş şekli ve nedenine ilişkin soruşturma başlattı. Kavşakta meydana gelen bu tür kazaların önlenmesi için alınacak önlemler de gündeme geldi.