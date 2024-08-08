Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız olarak işletildiği belirlenen bir maden ocağında meydana gelen göçük, bir işçinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Göçükte toprak altında kalan 54 yaşındaki Ayhan Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İşçi toprak altında kaldı

Olay, Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi'ndeki Mustafa Özkaynak Sokak'ta bulunan ve T.K. isimli şahsa ait olduğu iddia edilen ruhsatsız bir maden ocağında saat 12.00 sularında meydana geldi. Ocakta çalışan Ayhan Yılmaz, ani bir göçük sonucu toprak altında kaldı. Göçüğün ardından çevredeki diğer işçiler durumu hemen yetkililere bildirdi.

Ekipler seferber oldu

İhbarın ardından olay yerine AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Ayrıca Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) bağlı tahlisiye ekipleri de kurtarma çalışmalarına katıldı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu Yılmaz, toprak altından çıkarıldı. Ancak yapılan incelemede, Yılmaz’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cansız bedeni morga kaldırıldı

Ayhan Yılmaz’ın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Yaşanan bu acı olay, Zonguldak’ta maden ocaklarının güvenliği ve ruhsatsız işletmelerin tehlikeleri konusunda yeniden soru işaretleri doğurdu.

Göçükle ilgili soruşturma başlatılırken, olayın detayları araştırılmaya devam ediyor.