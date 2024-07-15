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A.B. ise gözaltı na alındı.

Olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem de söz konusu yere gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Öte yandan yaralıların hastaneye sevki sırasında tarafların yakınları arasında çıkan tartışmaya polis ekipleri müdahale etti.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K. ve H.G. silahla yaralandı.

Zonguldak Belediyesine ait Kapuz Plaj ı'nda, plaj görevlisi A.B. ile M.K. ve H.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta çıkan silahlı kavga da yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

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