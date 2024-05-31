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Kaza da yaralanan aynı aileden Nurcan A, Çağrı A. ve sürücü Musa A'nın ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Musa A'nın kullandığı 67 UB 955 plakalı otomobilin, dün Zonguldak-Karadeniz Ereğli kara yolu Ören mevkisinde yol kenarındaki EDS direğine çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Emine A. (66), müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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