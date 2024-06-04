Zonguldak'ın Gelik ilçesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesi'ne ait maden ocağında göçük meydana geldi. Olayda iki maden işçisinin göçük altında kaldığı bildirildi. Göçük anında maden ocağında bulunan diğer işçiler tahliye edilirken, mahsur kalan işçiler için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Gelişmeler Anbean Takip Ediliyor

Olayın duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kurtarma ekipleri, göçük altında kalan işçilere ulaşmak için yoğun çaba sarf ediyor. Maden ocağının girişinde ise gergin bekleyiş sürüyor.

Maden Güvenliği Tartışmaları Yeniden Alevlendi

Zonguldak'taki maden ocağında yaşanan bu son göçük, Türkiye'deki maden güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Maden işçileri ve sendikalar, daha sıkı denetim ve güvenlik önlemleri alınması çağrısında bulunuyor.

Gözler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda

Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Gözler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaya çevrildi. Bakanlığın, olayın nedenleri ve alınacak önlemler konusunda detaylı bir rapor hazırlaması bekleniyor.

Ayrıntılar gelecek...