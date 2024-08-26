Zonguldak'taki orman yangını kontrol altında

Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Halilbeyoğlu köyü Solaklar mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına, bölgeye sevk edilen orman işletme ve itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

Alevlere 41 araç, 150 personel ve 2 helikopter ile müdahale

Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, alevlere 41 araç ve yaklaşık 150 personel ile birlikte 2 helikopterle müdahale edildiği belirtildi. Ayrıca, iş makineleri kullanılarak yangın bölgesinde yol açma çalışmaları gerçekleştirildi.

"Olumsuzluk yaşanmadı"

Yangının kontrol altına alınmasının ardından Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde yangının kısa sürede kontrol altına alındığını ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu, “Orman Genel Müdürlüğümüz koordinesinde gelen iki jandarma helikopteri, hem söndürme hem de soğutma çalışmalarında büyük fayda sağladı. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı ve bölgedeki tüm vatandaşlarımız güvende” dedi.

Bölgede inceleme yapıldı

AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Devrek Kaymakam Vekili Adem Kaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan da yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.