Zoom, ABD Başkanlık yarışındaki bağış toplama grupları için önemli bir platform haline geldi. Artık büyük sanal etkinlikler düzenlemek isteyen Zoom müşterileri, 1 milyona kadar katılımcıyı ağırlayabiliyor.

Temmuz ayında rekor bağış toplandı

Temmuz ayında, "Win with Black Women" adlı kuruluş, 40.000'den fazla katılımcıyla düzenlediği Zoom görüşmesinde, Kamala Harris’in kampanyası için yalnızca üç saatte 1,5 milyon doların üzerinde bağış topladı. Aynı ay içinde, ABD Başkanlık seçim yarışı için toplanan 310 milyon doların yaklaşık 20 milyon doları sanal etkinliklerden geldi.

Zoom etkinlikleri artık daha büyük kitlelere ulaşabiliyor

Zoom'un web semineri platformu, büyük bağış toplama etkinlikleri için ideal bir mecra haline geldi. "White Dudes for Harris" ve "White Women for Harris" gibi gruplar, sırasıyla 190.000 ve 164.000'den fazla izleyici çekti. Risk sermayedarları bile kampanya için bağış toplamak amacıyla Zoom'u tercih etti.

Zoom'un Ürün Geliştirmeden Sorumlu Direktörü Smita Hashim, "Zoom'un genişletilmiş kapasiteli web semineri teklifi, kuruluşların büyük kitlelerle sorunsuz bir şekilde bağlantı kurma ve etkileşim kurma biçiminde devrim yaratıyor" açıklamasında bulundu.