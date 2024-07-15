Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü tarafından İzmir'de düzenlenen 7. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, "Zorba" balesiyle görkemli bir kapanış yaptı.

Unutulmaz anlar

DOB'dan yapılan açıklamaya göre, festivalin son gününde Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü, Efes Antik Tiyatro'da "Zorba" balesini sahneledi. Yunan edebiyatçı Nikos Kazancakis'in eserinden esinlenilen, librettosu ve koreografisi Lorca Massine'ye, müzikleri ise ünlü Yunan besteci Mikis Theodorakis'e ait olan "Zorba" balesi, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Avustralyalı dansçı Joshua Legge'nin muhteşem performansıyla sahnelenen eser, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

29 Temmuz'da başlayan festival, "Zorba" balesiyle sona ererken, bu yıl 7 eser sahnelendi ve festival boyunca 20 bin 500 kişi etkinlikleri izledi. Bu rakamla birlikte, 7. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, izleyici rekoru kırarak büyük bir başarıya imza attı.