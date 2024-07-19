Denizli'nin Çameli ilçesinde, 16 Temmuz’da meydana gelen orman yangınına müdahale eden helikopter, tarlaya zorunlu iniş yaptı. Bu beklenmedik an, tarlanın sahibi Cemil Gümüş tarafından sıcak bir misafirperverlikle karşılandı. Gümüş, helikopter personeline ev yapımı ayran ve salatalık ikram etti, bu anlar sosyal medyada hızla yayıldı.

Helikopter acil iniş yapmak zorunda kaldı

16 Temmuz’da Karabayır Mahallesi Andızlık mevkisinde başlayan yangın, yıldırım düşmesi sonucu çıktı. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı helikopterler, yangına havadan müdahalede bulundu. Yangın devam ederken, bir helikopter acil iniş yapmak zorunda kaldı ve Cemil Gümüş’ün tarlasına iniş yaptı.

İkram, sosyal medyada gündem oldu

Gümüş, helikopterin tarlasına iniş yapması üzerine hemen harekete geçti. Evinde hazırladığı ayranı ve tarlasından kopardığı salatalıkları ekibe sundu. Bu ikram, hem yangın ekibini hem de sosyal medyayı etkiledi. Rus pilot, ayran ikramını cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada “Teşekkürler” etiketiyle paylaştı. Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları da görüntüleri “Köylü milletin efendisidir. İyi ki varsınız efendiler” etiketiyle paylaştı.