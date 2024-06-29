Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zorunlu trafik sigortası fiyatlarının geçtiğimiz yıla göre yüzde 100'ün üzerinde arttığını açıkladı ve bu artışın nedenlerini açıkladı.

Sigorta fiyatlarındaki artışın nedenleri

Palandöken, yedek parça maliyetleri ve araç fiyatlarındaki yükselişin sigorta fiyatlarının artmasında büyük rol oynadığını belirtti. "Zorunlu trafik sigortası fiyatları, yedek parça maliyetlerindeki ve araç fiyatlarındaki artış nedeniyle geçtiğimiz yıla göre yüzde 100'ün üzerinde arttı," dedi.

Taksitlendirme talebi

Palandöken, sigorta ödemelerinin tek seferde yapılmasının birçok araç sahibini zorladığını ve bu durumun sigortalılık oranlarını düşürdüğünü belirtti. "Trafiğe kayıtlı 29 milyon aracın yüzde 20'sinin sigortası yok. Zorunlu trafik sigortası ödemelerinde taksitlendirme imkanı sağlanmalı," ifadelerini kullandı.

Yaşlı araçların sigortasızlık sorunu

Palandöken, trafikteki yaşlı araçların sigortasızlık sorununu daha da derinleştirdiğini ifade etti. "Trafikte dolaşan araçların yaklaşık yüzde 30'u 20 yaşın üzerinde. Bu araçların sahipleri, yüksek sigorta maliyetleri nedeniyle sigorta yaptırmaktan kaçınıyor," dedi.

Sigortasız araçların tehlikesi

Palandöken, sigorta yaptırmamanın getirdiği risklere dikkat çekerek, "Bir kazanın maliyeti, sigorta primlerinden çok daha yüksek olabilir. Özellikle düşük gelirli araç sahipleri için sigorta ödemelerinin ulaşılabilir olması gerekiyor," dedi.

Güncel sigorta fiyatları

Palandöken, sigorta fiyatlarının sürücünün yaşı, aracın markası ve modeline göre değiştiğini ve her ay yüzde 3 oranında otomatik artış yaşandığını belirtti. "Sigorta fiyatları makul seviyelere çekilir ve taksitlendirme imkanı sağlanırsa, sigortalılık oranı artar," dedi.

TESK'in önerileri

TESK Genel Başkanı Palandöken, sigorta fiyatlarının yüksek olması ve taksitlendirme imkanının olmamasının sigortasızlık oranlarını artırdığını vurguladı. "Sigorta yaptırmak zorunlu olduğuna göre, fiyatlar da vatandaşın ödeyebileceği seviyede olmalı," dedi.