Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir’e emanet ettiği annesi Zübeyde Hanım, vefatının 102. yılında Karşıyaka’daki anıt mezarı başında saygıyla anıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Karşıyaka Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal, törende Cumhuriyet değerlerine sahip çıkma çağrısında bulundu.

“Manevi mirasını gururla taşıyoruz”

Karşıyaka Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Zübeyde Hanım’ın Cumhuriyetin temel taşlarından biri olduğunu vurguladı. Tugay, “Ölümünün 102’nci yıl dönümünde Zübeyde Hanımı, onun değerli evladı hepimizin büyük önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, mücadele arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum. Emaneti korumak için, görevimizi en iyi şekilde yerine getirmek için, çok çalışacağımızın sözünü Zübeyde Hanım’ın manevi huzurunda tekrar dile getirmek istiyorum. Herkesi bu mücadeleye kayıtsız şartsız katılmaya tekrar tekrar davet ediyorum. Türkiye’yi geriye götürmeye çalışanlara, bu ülkeyi birilerine peşkeş çekmeye çalışanlara karşı Cumhuriyetin, Atatürk’ün değerlerinin yanında olalım. Zübeyde Hanım’ın ve evladının manevi mirasının bekçisi olalım. Huzur içinde uyu Zübeyde anne” diye aktardı.

Başkan Tugay, Atatürk’ün annesine duyduğu bağlılıkla Zübeyde Hanım’ı İzmir’e emanet ettiğini hatırlatarak, “Zübeyde Hanım, Karşıyaka’nın onuru ve Cumhuriyetin sembollerindendir” dedi.

“Karşıyaka, Atatürk ve Zübeyde Hanım’ın kentidir”

Karşıyaka Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal ise, Zübeyde Hanım’ın Karşıyaka için taşıdığı öneme dikkat çekerek şunları söyledi: “Karşıyaka’yı asıl güzel yapan Cumhuriyete olan bağlılığı, demokrasiye olan tutkusu ve Atatürk’e olan sonsuz saygısıdır. Yetiştirdiği evlat sayesinde bir ülkenin kaderini değiştiren Zübeyde Hanım, Karşıyaka’nın ve İzmir’in onur kaynağıdır. 102 yıl önce bugün topraklarımızda sonsuzluğa uğurladığımız Zübeyde Hanım, kentimizin cennet köşesinde bizleri karşılamakta ve yüreğimizdeki vatan sevgisini her an canlı tutmaktadır. Zübeyde Hanım’ın son günlerinde kentimize kattığı değer, vefatının ardından Atatürk’ün isteğiyle sonsuz bir mirasa dönüşmüştür. O sadece bir anne değil, bir milletin kaderini değiştiren bir liderin yetişmesine vesile olan Anadolu’nun cefakar ve onurlu kadınlarını temsil eden bir simgedir. Onun azmi ve vatan sevgisi bağımsızlık mücadelemizin manevi temel taşlarından biridir. Biz Atatürk’ün ve Zübeyde Hanım’ın kenti Karşıyaka olmaktan gurur duyuyor ve hatıraları önünde saygı ile eğiliyoruz”

Kabrine kırmızı karanfiller bırakıldı

Yağışlı havaya rağmen yoğun katılımla gerçekleşen anma töreninde, saat 9’u 5 geçe saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Başkanlar ve vatandaşlar, Zübeyde Hanım’ın kabrine kırmızı karanfiller bıraktı. Törenin ardından Başkan Tugay, Karşıyaka Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal’ı makamında ziyaret ederek Cumhuriyet değerlerini yaşatma konusunda kararlılık mesajı verdi.