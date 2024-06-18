Informa Markets tarafından Züccaciyeciler Derneği ZÜCDER işbirliğinde 34.’sü düzenlenecek olan Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı Zuchex’te, 2 binin üzerinde marka, en yeni ve trend ürünlerini vitrine çıkarmaya hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - 19 Eylül’de kapılarını açacak olan fuar için Tüyap Beylikdüzü’ndeki tüm salonların dolduğu bilgisini paylaşan Informa Markets Fuar Direktörü Funda Kunduz, dışarıda outdoor & bahçe mobilyalarına ayrılan kısımlar dahi dolduğunu, hiç boş yerlerinin kalmadığı için satışları kapattıklarını açıkladı.

"Türkiye’nin dört bir tarafından gelen yerli üreticilerin yanı sıra Zuchex’te Çin, Mısır, Tunus ve Hindistan pavilyonları yer alıyor. Ayrıca Portekiz, Almanya, Endonezya, Malezya, Polonya, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Lübnan’dan katılımcılarımız var” diyen Kunduz, Uluslararası satın almacı programı Hosted Buyer ve alım heyeti uygulamalarıyla dünyanın dört bir tarafından nitelikli ve yüksek bütçeli satın almacıları, Zuchex 2024 katılımcılarıyla bir araya getireceklerini belirterek, her zamankinden daha fazla ticaret hacmine ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.