Teknoloji dünyasının iki dev ismi, Meta CEO’su Mark Zuckerberg ve Tesla CEO’su Elon Musk, kafes dövüşü konusunda yeniden karşı karşıya geldi.

Musk'ın tekrar gündeme getirdiği dövüş isteği

Tesla, SpaceX ve X CEO'su Elon Musk, Meta CEO'su Mark Zuckerberg ile dövüşme isteğinin hala sürdüğünü belirtti. Geçtiğimiz yıl UFC yıldızları Alexander Volkanovski ve Israel Adesanya ile antrenman yapan Zuckerberg, bu meydan okumaya sosyal medya platformu Threads üzerinden cevap verdi.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Elon Musk’ın dövüşle ilgili açıklamasına Threads’ten yaptığı açıklama ile yanıt verdi. Zuckerberg, “Bunu cidden yine mi yapıyoruz?” diyerek, Musk’ın teklifine tepki gösterdi.

Geçmişteki meydan okuma

Geçen yıl, Musk’ın teklifiyle iki teknoloji devi arasında bir kafes dövüşü gündeme gelmişti. Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk, Zuckerberg’e kafes dövüşü teklifi yapmış, Zuckerberg ise bu meydan okumaya “Konumunu gönder” şeklinde yanıt vermişti. Ancak, bu dövüş hiçbir zaman gerçekleşmedi.

Musk'ın yeni meydan okuması

Dün, Musk, bir Fox News muhabirine yaptığı açıklamada, “Her yerde, her zaman, her kuralla Zuckerberg’le dövüşmeye hazırım” diyerek, meydan okumasını yineledi. Bu açıklama, iki teknoloji devinin arasındaki rekabetin hala canlı olduğunu gösterdi.

Meta’nın patronu ise bu meydan okumaya yine aynı platformdan, “Bunu gerçekten yine mi yapıyoruz?” sorusuyla cevap verdi. Zuckerberg’in bu yanıtı, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı.