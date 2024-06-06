Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg, Hawaii'deki çiftliğinde ineklerini macadamia fındığı ve çiftlikte üretilen bira ile besleyerek dikkat çekti. Bu alışılmadık yöntem, çevreciler ve sivil toplum örgütleri tarafından eleştiriliyor.

Sivil toplum örgütleri tepkili

Zuckerberg, Hawaii'deki Kauai adasında kurduğu çiftlikte sığır yetiştirdiğini ve en kaliteli etleri üretmeyi hedeflediğini açıkladı. Ancak bu üretim süreci, çevreciler ve sivil toplum örgütlerinin eleştirilerine maruz kaldı. Zuckerberg'ün çiftliğinde ineklerin sadece macadamia fındığı ve çiftlikte üretilen bira ile beslenmesi, Wired'ın yaptığı araştırmaya göre ortaya çıktı. Çiftlik aynı zamanda bir yeraltı sığınağı ve çeşitli enerji projelerine de ev sahipliği yapıyor.

"Tuhaf bir uygulama"

Gıda ve Su Gözlemevi'nin politika direktörü Mitch Jones, "Bir sığırı, su yoğunluklu macadamia fındığı ve birayla beslemek Zuckerberg'ün tuhaf bir uygulaması. Gıda sistemimizdeki adaletsizlikler ve iklim krizi gerçeğiyle mücadele etmek için gerçek bir tarım reformuna ihtiyacımız var. Sadece zengin ünlüleri değil herkesi beslemek için çalışan küçük ve orta ölçekli çiftlikleri yaşatmalıyız" dedi.

Çevreciler de eleştirdi

Zuckerberg'ün bu girişimi, et tüketiminin çevresel etkilerine karşı duyarlılık oluşturmaya çalışan çevreciler tarafından eleştiriliyor. Et üretimi, ormansızlaşma, su kirlenmesi ve küresel ısınmanın önemli bir etkeni olarak kabul ediliyor. Bilim insanları, tarım alanındaki değişikliklerin iklim kriziyle mücadelede önemli bir rol oynayabileceğini savunuyor.

Zuckerberg'ün sığır yetiştirme yöntemi, sürdürülebilir tarım ve çevresel farkındalık konularında daha geniş bir tartışmayı ateşlemiş durumda. Et tüketiminin çevresel etkileri ve bu alandaki reformlar, küresel düzeyde önem taşıyor.