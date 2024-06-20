Ailesiyle birlikte parkı gezen küçük kız, kamyonetin kasasından bir zürafayı beslerken beklenmedik bir olayla karşılaştı. Zürafa, yiyecek torbasına uzanırken Paisley'i de havaya kaldırdı!

Olay anında kamyoneti kullanan baba Jason Toten, arka camdan dışarı bakarken yaşananları dehşetle izledi. "Kalbim durdu, yüreğim ağzıma geldi" diyen baba, kızının zarar görmemesine şükretti. Neyse ki, zürafa Paisley'i kısa sürede bıraktı ve küçük kız annesi tarafından yakalandı.

Parkın kuralları çiğnenmedi

Baba Toten, olayın bir kaza olduğunu ve parkın kurallarını çiğnemediklerini belirtti. Fossil Rim Vahşi Yaşam Merkezi'nde, ziyaretçilerin kamyonetlerin kasasına oturmasına karşı bir politika bulunmuyor.

Küçük kızın yeni oyuncağı: Zürafa!

Yaşanan bu korku dolu olayın ardından baba Toten, kızı Paisley'e hediyelik eşya dükkanından bir oyuncak zürafa aldı. "Bunu hak etti" diyen baba, kızının yaşadığı şoku atlatmasına yardımcı olmaya çalıştı.