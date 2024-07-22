Muğla'nın Datça ilçesinde bir grup vatandaş, Karayip Korsanları filminden esinlenerek eğlenceli bir canlandırma gerçekleştirdi. Grup, korsan temalı kostümler giyip film müziği eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, Datça'da bulunan bu grup vatandaşın, Karayip Korsanları'nın ünlü film müziğini zurna eşliğinde korsan şapkası takarak bir araya gelip eğlenceli vakit geçirmesi dikkat çekti. Video, "Benim Mental Sağlığı Toparlayacak Ortam" başlığıyla paylaşılarak kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı ve sosyal medyada gündem oldu.