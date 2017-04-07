Çevreciler, doğal SİT alanlarının imara açılması planını yargıya taşıyacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından doğal SİT alanlarının derecelerinin değiştirilerek orman ve hazine arazilerinin imara açılmasının önünü açacak plana karşı harekete geçen Muğla Çevre Platformu (MUÇEP), 'Muğla Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu'nu yargıya taşıma kararı aldı.



DOĞAL SİT İHALESİNE DAVA AÇACAKLAR

Muğla Çevre Platformu'nun (MUÇEP), beşinci meclis toplantısını Konakaltı Kültür Merkezi'nde birçok ilçeden 70 kişinin katılımı ile yaptı. MUÇEP toplantısına ev sahipliği yapan platform üyelerinden Şamil Beştoy, 6 saat süren toplantıyla ilgili olarak, "Doğal SİT değişiklikleri projesi ile başlayan çalışmalarımız devam ediyor" dedi. Sadece bunda odaklanmayıp, uzun vadeli olarak hedefleri belirlediklerini kaydeden Şamil Beştoy, şurları söyledi:"Bilim ve Hukuk Komisyonları, Muğla bölgesinde faaliyette olan ve yeni yapılması planlanan termik santraller, hidroelektrik santralleri (HES), rüzgar enerjisi santralleri (RES) ve güneş enerjisi santralleri (GES) bağlamında gündeme gelen doğa tahribatlarını vaka bazında inceliyorlar. Temiz enerji olarak sunulan yenilenebilir enerji yatırımlarının hatalı yer seçimi, ÇED'den muaf tutulmaları ya da göstermelik ÇED raporları ile gerçekte hiç de masum olmayan, doğayı ve sosyal yaşamı tahrip eden yönlerinin raporlanması, 'temiz enerji' kriterlerin yeniden belirlenmesi bu çalışmalarımız arasında. MUÇEP olarak enerji yatırımları konusunda ekolojik bir yaklaşımla tutum belirleyeceğiz."Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, ihale ile bir gayrimenkul şirketine hazırlatılan Muğla Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu'nu yargıya taşıyacaklarını anlatan Beştoy, "Toplantımızda, yargı süreçlerini yürütmek üzere hukukçulardan oluşan çalışma grubumuzun önerisi üzerine, ilk aşamada ihale ile ilgili açılacak davanın ardından, iptal edilmediği takdirde doğal SİT alanlarının yeniden değerlendirilerek imara açılmasını öngören tasarıya karşı başlatılacak yargı süreci için bilimsel ve yasal karşı çıkış gerekçelerinin derlenmesi amacıyla hazırlık kararı alındı" dedi. Beştoy sözlerini şöyle sürdürdü:"Kabaca bunlara lobi faaliyetleri dersek, siyasi parti ayırımı gözetmeksizin tüm partilerin vekilleri ile görüşüyor, randevular alıyoruz. Yine ilçe belediye başkanlarını ziyaret ediyoruz. Sadece doğal SİT derece değişikliğinin çekilmesi gerektiğini anlatmıyoruz, kaldı ki görüştüğümüz vekiller de, belediye başkanları da bu projeye karşılar, aynı zamanda MUÇEP'i tanıtıyoruz. Önümüzdeki günlerde, Çevre ve Şehircilik Bakanı ile de görüşebileceğimizi umuyoruz. Ve yine umuyor ve istiyoruz ki, bu proje geri çekilsin. Yerel yöneticilerin, yerel halkın ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile yeni bir çalışma başlatılsın, ortak akıl ile, Cennet Muğla ve halkı için en doğrusunu birlikte yapalım."