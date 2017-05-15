Marifet Meles'i kirletmemekte

Havaların ısınmasıyla birlikte yıllardır giderilemeyen Meles Deresi'ndeki koku yine ortaya çıktı. Kokunun giderilmesi için Belediye'nin yaptığı bakım ve temizlik çalışmasının yeterli olmadığını söyleyen TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Emine Helil İnay Kınay, 'İzmirlilerin de üzerine düşeni yapması gerek. Kaçak atıklar engellenmeli' dedi

Ali Budak-Uzun yıllardır İzmir'in en önemli sorunlarından biri olan ve hala çözüme kavuşturulamayan





Derelerin dibinde biriken malzemelerden dolayı bu kokunun oluştuğunu dile getiren TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Emine Helil İnay Kınay, 'Vatandaşlar tarafından atılan çöpler, derelerde durağan kaldığı için özellikle yaz aylarında (sıcaklığın artmasıyla birlikte) bu koku ortaya çıkıyor. Büyükşehir Belediyesi derelerin bakım ve temizleme çalışmasını yapıyor. Ancak sorun sadece temizlik ve bakım çalışmasının yapılmasıyla ortadan kalkmıyor. Sorunun kaynağı, derelere atılan kaçak çöp ve atıkların önüne geçilememesinden kaynaklanıyor. Bunların önüne geçilmesi gerekiyor. Bu kaçak çöp ve atığın önüne geçilemediği müddetçe belediye ya da diğer kurumlar istedikleri kadar temizlesin bu kokunun önüne geçilemez' diye konuştu.

Temizlemenin yanında kirletmemek de gerek

Temizlik çalışmaları sonrası derelerden çıkanlara bakıldığında akla gelebilecek her şeyin çıktığını söyleyen Kınay, şunları söyledi: Ne kadar temizlenirse temizlensin o dere çevresinde yaşayan kentlilerin de bu duruma dikkat etmesi gerekli. Çünkü ne kadar ıslah çalışması yapılırsa yapılsın eğer kirletilmeye devam ediliyorsa bu koku devam eder. Özellikle yaz aylarında havaların ısınmasıyla da bu koku çok rahatsız edici oluyor. Burada sadece temizlik ve bakım çalışması yanı sıra kentlilerin de bilinçlendirilmesi ve derelere kaçak atık atılıp atılmadığının denetlenmesi gerekiyor. Çünkü sadece temizlik de bir yere kadar işe yarıyor.

Kaçak çöp girişi engellenmeli

Derelerin temel işlevinin yağmur suyunu körfeze taşımak olduğunu ancak pisliklerin de taşındığına işaret eden Kınay, 'Yıllardır Büyükşehir Körfez'de rehabilite çalışmasını sürdürüyor. Çok ciddi bir yatırım yapılıyor. Ancak dereler bile körfezin kirlenmesine neden oluyor. O nedenle de derelerden gelen kirliliğin önüne geçilmesi gerekiyor. Yapılaşmadan kaynaklı sorunlar ve kaçak girişlerin önüne geçilemediği sürece bu sorunlar devam edecek. Yapılacak olan çalışmalarda derenin özelliğini koruması da gerek. Öncelikle sorun sosyal boyutunun çözümlenmesi, eğitim ve bilinçlendirmenin yanında denetlemesiyle çözülebilir. Tabii bu süreçte Belediye de bakım ve temizlik çalışmalarını düzenli olarak sürdürmeli. Bunların hepsi eşgüdümlü sürdürülürse sonuca ulaşılabilir' dedi.

Bütün projelerdeki gibi bu projede de koordineli çalışılması ve herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekliliğine dikkat çeken Kınay, yaşayan bir kent olan İzmir'de kentliler de üzerine düşen görevleri düzgün yerine getirmediği sürece sorunların çözülemeyeceğini vurguladı. -Uzun yıllardır İzmir'in en önemli sorunlarından biri olan ve hala çözüme kavuşturulamayan Meles Deresi'ndeki koku yine başladı. Yağmur suyunu körfeze taşımak için yapılan derelere atılan çöp ve atıklar yaz aylarında havaların ısınmasıyla birlikte kokuya neden oluyor. Kokunun giderilmesi için Belediye'nin düzenli bakım ve temizlik yapmasının yeterli olmadığına dikkat çeken TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Emine Helil İnay Kınay, şöyle konuştu: Öncelikle kentlilerin derelere kaçak atık ve çöp atmaması için bilinçlendirilmesi gerekiyor. Bunun dışında ise yetkili kurumlar denetimlerini arttırmalı ve bu süreci koordineli sürdürmeli.Derelerin dibinde biriken malzemelerden dolayı bu kokunun oluştuğunu dile getiren TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Emine Helil İnay Kınay, 'Vatandaşlar tarafından atılan çöpler, derelerde durağan kaldığı için özellikle yaz aylarında (sıcaklığın artmasıyla birlikte) bu koku ortaya çıkıyor. Büyükşehir Belediyesi derelerin bakım ve temizleme çalışmasını yapıyor. Ancak sorun sadece temizlik ve bakım çalışmasının yapılmasıyla ortadan kalkmıyor. Sorunun kaynağı, derelere atılan kaçak çöp ve atıkların önüne geçilememesinden kaynaklanıyor. Bunların önüne geçilmesi gerekiyor. Bu kaçak çöp ve atığın önüne geçilemediği müddetçe belediye ya da diğer kurumlar istedikleri kadar temizlesin bu kokunun önüne geçilemez' diye konuştu.Temizlik çalışmaları sonrası derelerden çıkanlara bakıldığında akla gelebilecek her şeyin çıktığını söyleyen Kınay, şunları söyledi: Ne kadar temizlenirse temizlensin o dere çevresinde yaşayan kentlilerin de bu duruma dikkat etmesi gerekli. Çünkü ne kadar ıslah çalışması yapılırsa yapılsın eğer kirletilmeye devam ediliyorsa bu koku devam eder. Özellikle yaz aylarında havaların ısınmasıyla da bu koku çok rahatsız edici oluyor. Burada sadece temizlik ve bakım çalışması yanı sıra kentlilerin de bilinçlendirilmesi ve derelere kaçak atık atılıp atılmadığının denetlenmesi gerekiyor. Çünkü sadece temizlik de bir yere kadar işe yarıyor.Derelerin temel işlevinin yağmur suyunu körfeze taşımak olduğunu ancak pisliklerin de taşındığına işaret eden Kınay, 'Yıllardır Büyükşehir Körfez'de rehabilite çalışmasını sürdürüyor. Çok ciddi bir yatırım yapılıyor. Ancak dereler bile körfezin kirlenmesine neden oluyor. O nedenle de derelerden gelen kirliliğin önüne geçilmesi gerekiyor. Yapılaşmadan kaynaklı sorunlar ve kaçak girişlerin önüne geçilemediği sürece bu sorunlar devam edecek. Yapılacak olan çalışmalarda derenin özelliğini koruması da gerek. Öncelikle sorun sosyal boyutunun çözümlenmesi, eğitim ve bilinçlendirmenin yanında denetlemesiyle çözülebilir. Tabii bu süreçte Belediye de bakım ve temizlik çalışmalarını düzenli olarak sürdürmeli. Bunların hepsi eşgüdümlü sürdürülürse sonuca ulaşılabilir' dedi.Bütün projelerdeki gibi bu projede de koordineli çalışılması ve herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekliliğine dikkat çeken Kınay, yaşayan bir kent olan İzmir'de kentliler de üzerine düşen görevleri düzgün yerine getirmediği sürece sorunların çözülemeyeceğini vurguladı.