Haber Kaynağı: DHA

Akbük Mahallesi sahiline, telef olmuş caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası vurdu. Deniz kenarında hareketsiz halde duran caretta'yı gören Akbük Sahili'nde yürüyüş yapan vatandaşlar, kaplumbağanın ölü olduğunu fark etmesi üzerine durumu Didim Belediyesi'ne bildirdi. Olay yerine gelen Didim Hayvan Barınağı yetkilileri, sırt kabuğu kırık olduğu görülen kaplumbağayı sedyeyle alarak araca taşıdı.Didim Hayvan Barınağı veterineri Ali Karahallı, "Henüz kısa bir süre önce ölmüş. Büyük bir ihtimalle teknelerin pervanelerine takılmış olabilir. Çünkü sırt bölgesindeki yara onu işaret ediyor. Artık yapacak bir şey yok" dedi. deniz kaplumbağasının leşi, yapılacak incelemelerin ardından belediye ekipleri tarafından gömüleceği öğrenildi.