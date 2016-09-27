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    • Ölü caretta caretta sahile vurdu

    Aydın'ın Didim İlçesi'ndeki sahile, sırt kabuğu kırılmış telef olmuş caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası vurdu

    27 Eylül 2016 Salı 15:35
    Ölü caretta caretta sahile vurdu
    Akbük Mahallesi sahiline, telef olmuş caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası vurdu. Deniz kenarında hareketsiz halde duran caretta'yı gören Akbük Sahili'nde yürüyüş yapan vatandaşlar, kaplumbağanın ölü olduğunu fark etmesi üzerine durumu Didim Belediyesi'ne bildirdi. Olay yerine gelen Didim Hayvan Barınağı yetkilileri, sırt kabuğu kırık olduğu görülen kaplumbağayı sedyeyle alarak araca taşıdı.

    Didim Hayvan Barınağı veterineri Ali Karahallı, "Henüz kısa bir süre önce ölmüş. Büyük bir ihtimalle teknelerin pervanelerine takılmış olabilir. Çünkü sırt bölgesindeki yara onu işaret ediyor. Artık yapacak bir şey yok" dedi. deniz kaplumbağasının leşi, yapılacak incelemelerin ardından belediye ekipleri tarafından gömüleceği öğrenildi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Didim, Caretta Caretta, ölü Caretta

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