Pamucak'ta yetişen kum zambakları yok oluyor!

İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak kumullarında yoğun olarak görülen kum zambaklarının bilinçsizce yok edildiği, yaşam alanlarında tahribatlar olduğu, bu nedenle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi

Yıllardır dikkatleri bu alanda yetişen beyaz kum zambaklarına çekmeye çalışan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), bu yıl da çağrısını yineleyerek, alanın korunarak kullanılmasını istedi. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, temmuz ve ağustos aylarının 40- 45 derecedeki dayanılmaz sıcağında, bir gram bile su istemeden bembeyaz çiçek açan bu bitkinin, Türkiye sahillerinde artık çok az kaldığını söyledi. Sürücü şöyle dedi:



"Bölgemizdeki kıyı kumullarında iki alanda yoğun bir şekilde görülen bitkinin, Pamucak popülasyonunun geleceği tehlike altında olduğu görülüyor. Günübirlik tatilciler alandaki bu bitkinin varlığından ve ona verdikleri bilinçsizce zarardan habersiz piknik yapıyor. Her geçen yıl azalan kum zambaklarının yaşam alanlarında tahribatlar yaşanıyor, çevre kirliliği oluşuyor. Bir yandan piknik yapanlar, traktörle dolaşanlar, diğer yandan kumları temizleyip bilinçsizce üzerine dökenler tarafından tahribat yaşayan kum zambakları, bilinçsizlik yüzünden yok oluyor."





'ACİL PROJE HAZIRLANMALI'



Pamucak kumullarında artık sayılabilir derece kalan kum zambaklarıyla ilgili acil bir proje çalışması yapılması çağrısında bulunan EKODOSD Başkanı Sürücü şöyle devam etti:



"Yapılması gereken; Doğa Koruma ve Milli Parklar, yerel yönetim ve sivil toplum örgütlerinin işbirliğiyle kum zambaklarını kurtaracak ve geleceğe taşıyacak bir proje hazırlamaktır. Turizmde kullanılabilecek güzellikteki bitki için, projeye bu bölgede turizm işletmeciliği yapanlar ve oteller de mutlaka dahil edilmelidir. Bu bitkilerin yaşam alanları korunabilirse sahip olduğumuz bu doğal değerler de korunacaktır."