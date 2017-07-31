Son bir haftada 645 hektar ormanımız kül oldu!

Türkiye genelinde 23-30 Temmuz'da yaşanan yangınlarda yaklaşık 645 hektarlık orman alanı zarar gördü

Sıcaklıkların artmasıyla etkili olan orman yangınları 23-30 Temmuz haftasında da Türkiye'nin çeşitli noktalarında görüldü. Bu yangınlar yaklaşık 700 hektarlık alanda etkili oldu, 645 hektarlık orman alanı yandı.



İzmir'in Bayındır ilçesinde 25 Temmuz'da başlayan orman yangını 27 Temmuz Perşembe günü geç saatlerde kontrol altına alındı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3, Marmaris'te ise 1 noktada orman yangınları etkili oldu.



Yanan bölgelerin temizlenmesinin ardından ağaçlandırma çalışmalarına kısa sürede başlanması planlanıyor.





Bu hafta meydana gelen orman yangınları



İzmir'in Bayındır ilçesinde 25 Temmuz Salı günü akşam saatlerinde Kızılkeçili ile Ovacık mahalleleri arasında bulunan Lütuflar mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla 27 Temmuz'da kontrol altına alındı. Yangında ilk tespitlere göre yaklaşık 500 hektarlık alan zarar gördü.



Urla ilçesinde Mersin boğazı ile Deve deresi mevkisi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Kontrol altına alınan yangında bölgedeki rüzgar enerji santrallerinden biri de zarar gördü.



Adana



Adana'nın Kozan ilçesi Taş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın 10 hektar alanda etkili oldu.



Karabük



Karabük'ün Safranbolu ilçesi Karapınar Köyü Karandu mevkisinde buğday tarlasında çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Ekipler tarafından söndürülen yangında yaklaşık 3 dönüm çamlık alan ve 20 dönüm buğday ekili tarla zarar gördü.



Yukarıçiftlik köyündeki ekin tarlalarının da bulunduğu kızılçam alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olayda, yaklaşık bir dönümlük alan zarar gördü.



Antalya



Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangına ilk müdahale çevredeki otellerde konaklayan turistler ve çalışanlar tarafından hortum ve kovalarla yapıldı. Dumandan etkilenen bir itfaiyecinin hastaneye kaldırıldığı yangında 5 dönüm makilik alan ve çam ağaçları zarar gördü.



Hatay



Dörtyol ilçesi Amanos Dağları Beşikgöl mevkisi Çökek Yaylası'nda 28 Temmuz Cuma günü başlayan orman yangını gece saatlerinde kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 30 hektar ormanlık alanda zarar oluştu.



Antakya ilçesindeki Amanos Dağları'nda çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangında 17 hektar alan zarar gördü.



Balıkesir



Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Kertil Dağı Cemal Deresi mevkisinde başlayan ve ilk etapta bir hektarlık alanda etkili olan yangın, soğutma çalışmaları sürerken rüzgarın etkisiyle 7 hektarlık alana yayıldı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.



Sinop



Sinop'ta, Karakum mevkisinde çalılık alanda alanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı. Sinop Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra TOMA ile müdahale edilen yangının yerleşim yerlerine yayılması ihtimaline karşılık bölgedeki evler polis ekipleri nezaretinde boşaltıldı. Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 30 dönümlük arazide zarar oluştu.



İzmir



İzmir'in Buca ve Bornova ilçelerinde çıkan orman yangınları, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Buca Şahin Tepesi mevkindeki yangında yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan, Bornova ilçesi Yakaköy mevkisindeki yangında ise yaklaşık 4 dönüm ormanlık alan zarar gördü.



Ankara



Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Geyikpınar Mahallesi ile Kozalan Mahallesi arasındaki Karaçukur mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü arazözü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 dönüm ormanlık alanın zarar gördü.



Muğla



Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi Asparan mevkisindeki yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. İçmeler Mahallesi'ne yaklaşan yangın mahallenin üstünde duman tabakası oluşturdu. Kontrol altına alınan yangında 20 hektarlık alan zarar gördü.



Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi Bozdağ mevkisinde rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, makilik alana sıçradı. Yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınan yangında 20 hektarlık alan zarar gördü.



Bodrum Dereköy Mahallesi'ndeki katı atık depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle 29 Temmuz Cumartesi günü öğle saatlerinde çıkan, kuvvetli rüzgar nedeniyle makilik alana sıçrayan yangın bir gün sonra kontrol altına alındı.



Bodrum'da Göltürkbükü Mahallesi Çamtepe Caddesi'ndeki makilik ve zeytin ağaçlarının da olduğu tarım arazisinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Evlerin istinat duvarlarına kadar yaklaşan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 dönüm makilik alanla tarım arazisi zarar gördü.



Erzurum



Pasinler ilçesi Tımar köyü kırsalındaki çam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü personelinin müdahale ettiği yangında 40 hektarlık alan zarar gördü.



Denizli



Denizli'nin Sarayköy ilçesi Kabaağaç Mahallesindeki ormanlık alanda çıkan yangın 2 saat içinde kontrol altına alındı. Yangın 5 hektarlık alanda etkili oldu.





Diğer yangınlar



Uşak'ta buğday Sorkun köyü Hacıbekirli Mahallesinde buğday ekili tarlada hasat yapılırken, biçerdöverin çıkarttığı kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangında 150 dönüm buğday ekili tarım arazisi zarar gördü.



Kars'ın Sarıkamış ilçesi Karakurt Komdere mevkisindeki çıkan örtü yangınında yaklaşık 10 hektarlık alan etkilendi.



Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde çıkan yangında 70 dekar ekili alan ile meyve bahçesi, Çubuk ilçesi Aşağı Çavundur ve Gökçeder mahalleleri arasındaki buğday ekili alanda çıkan yangında ise 50 dönümlük ekili alan zarar gördü.



Düzce Yığılca ilçesi Naşlar mevkisinde bir fındık bahçesinde çıkan yangında yaklaşık 20 dönümlük arazi içinde yer alan fındık ağaçları yandı.



Çanakkale'de gök gürültülü kuvvetli sağanakla birlikte yıldırımların ilki Biga Cumalı köyündeki ormanlık alana düşerek yangına neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Antalya'nın Kemer ilçesinde Göynük kavşağında bir otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Alev alan araçtan ormana sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.