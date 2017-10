Toprak kaynakları tükeniyor!

ABD Kaliforniya'da bulunan Berkeley Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının yaptığı açıklamaya göre, dünyanın toprak kaynakları besinlerin kendilerini yenilemesinden daha hızlı bir biçimde tükeniyor

Konuyla ilgili olarak Berkeley Üniversitesi Çevre Bilimi Departmanı profesörü Ron Amundson, "Gezegenimizin son limitine ulaştık. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok, bu yüzden doğal sınırlarla karşı karşıyayız" dedi.



İngiltere'nin Londra şehrinde yer alan GrowUp şirketi, kentsel yerleşim bölgelerinde gıda üretimi açısından öncü olabilecek yeni bir akuaponik sistem sunuyor. Londra'nın güney kısmındaki Beckton'da yer alan çiftlik, akuaponik sistemleri kullanarak her yıl 20 bin kilogram yeşillik ve gıda bitkileri ve dört bin kilogram balık yetiştiriyor.



Akuaponik yetiştirme sistemi, balık tankları ve ekme işlemleri için besin değeri açısından zenginleştirilmiş topraksız ortamlardan oluşuyor. Balıklardaki besin değerlerini özümseyen su, balık tanklarından alınarak bitkilere aktarılıyor. Bitkilerin filtrelenerek sulama işleminde kullanılan su, sonrasında tekrar balık tanklarına dökülüyor ve bu döngüsel işlemle akuaponik gıda yetiştirme sistemi oluşuyor.



Akuaponik sistemden sonraki bir diğer yenilikçi sistem ise, Clapham bölgesinin trafik dolu sokaklarının altında bulunan boş metro tünellerindeki toprak araziye sürdürülebilir küçük bitkiler ekmek. Growing Underground adı verilen bu sistemin çıkardığı ürünler, 2017'nin Eylül ayında Marks and Spencer mağazalarında satışa sunuldu.



Bahçe uzmanı Chris Nelson, güneş ışığı veya toprak kullanımından ziyade, LED ışıklandırması ve besin değeri yüksek sulama tekniğinin yararlarından bahsetti. Nelson, "Su, ışık ve ısı kontrol edilebilir. Döngüsel akuaponik sistemiyle sulama işlemi kontrol edilebiliyor ve aynı zamanda ekimin yapıldığı yer dolayısıyla da böcek, hastalık veya sulama sorunları ortadan kalkıyor" dedi.



Something and Son isimli çevre dostu tasarım stüdyosu ortak kurucusu Paul Smyth, Londra gibi hızla gelişen bir şehirde tarım alanları bulmanın giderek zorlaşmasının, kentsel tarımın karşısındaki en zorlu problem olduğunu söyledi.