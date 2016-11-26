Ücreti pahalı bulan, molozunu ormana döküyor!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde inşaat sezonunun başlamasıyla birlikte inşaat atıkları ile birlikte çeşitli molozlar da orman yollarına dökülmeye başlandı. Atık alım ücretlerinin taşıma ücretine yakın olduğunu belirten bazı taşıyıcılar, bu nedenle çöpleri gelişigüzel yerlere döktüklerini söyledi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın turizm faaliyetlerine engel olmaması için yaz aylarında inşaat yapılmasına yasak getirdiği iller arasında yer alan Muğla'nın Marmaris ilçesinde, inşaat sezonunun açılmasıyla birlikte orman yolları da kirlenmeye başladı. Marmaris katı atık depolama alanında normal çöpler için taşıyıcılardan ton başına 27.5 lira ücret talep edilirken; inşaat atıkları, koltuk, kanepe, buzdolapları türündeki ev eşyalarının atıklarından ise traktör ve kamyonet türü küçük araçlardan kilosuna bakılmaksızın 10, kamyon türü büyük araçlardan ise araç başına 25 lira alınıyor.



Taşıyıcılar ortalama 2 ton civarında bir atık için 55 lira atık ücreti ödediklerinde kendilerine 5 lira para kalacağını söyleyerek ücretlerin fazla olmasından yakınıyor. Bu yüzden atıkların gece karanlığında gelişigüzel yerlere döküldüğünü söyleyen taşıyıcılardan bazıları, "Biz bu parayı atık sahibinden istediğimizde kabul etmeyerek çöplerini atık alanına taşımak zorunda olmadıklarını, bunun belediyelerin görevi olduğunu söylüyor. Biz de aile geçindiriyoruz. Mecburen atıkları bulduğumuz boş alanlara döküyoruz" itirafıdan bulunuyor.



CEZALARI UYGULAYICI ARTIRABİLİYOR



Önceki yıllarda atıkların belirlenen yerlerin dışında dökülmesi durumunda uygulanan cezaların 100 lirayı bile bulmadığı belirtilirken, caydırıcı olmak amacıyla artık ceza uygulayıcı mercilerin birkaç kanun hükmüne göre cezaları artırabildiklerine dikkat çekildi. Tehlikeli atık olmayan normal bir inşaat ile ev eşyası karışımı atığı dökenlere uygulanan cezalara göre; inşaat yasakları uygulanan tarihler arasında atık dökenlere 5442 sayılı İl İdare Kanunu'nun 66. maddesince 3 aydan 1 yıla kadar, Türk Ceza Kanunu'nun 184'ncü maddesince 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılabiliyor. 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında 500 liradan az olmamak kaydıyla, 2872 sayılı Çevre Kanunu'na göre de 100 liradan 2 bin liraya kadar ceza uygulanabiliyor.



