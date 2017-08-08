Urla Kum Denizi Plajı'na mavi bayrak çekildi

Urla Kum Denizi Plajı'na, uluslararası çevre temizlik standartları ile fiziki koşulların uygunluğunu gösterir "mavi bayrak" törenle asıldı

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından yapılan denetimler sonucunda "mavi bayrak" verilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, törende yaptığı konuşmada, bu yıl Türkiye'de 10 yeni plajın daha "mavi bayrak" almaya hak kazandığını, bunlardan dördünün ise İzmir'de yer aldığını belirtti.



Kentteki mavi bayraklı plaj sayısının 12 yılda yüzde 120 artarak 51’e yükseldiğine işaret eden Kocaoğlu, "Urla’ya kazandırılan Urla Kum Denizi Plajı ise Urla'nın mavi bayraklı tek plajı olarak listeye girdi." dedi.



İzmir Vali Yardımcısı Cumhur Güven Taçbaş da artan mavi bayraklı plaj sayısının İzmir yerel yönetimlerinin, kamu yönetiminin çevre ve doğa konusunda ne kadar duyarlı olduğunun bir göstergesi olduğunu ifade ederek, diğer plajlara da mavi bayrak alabilmek için mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.



Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar ise Urla'nın bir inci olduğunu ve kent yöneticileri olarak görevlerinin, bu incinin parlaklığını görünür kılmak olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:



"Bizim görevimiz bu incinin üzerine düşen bir toz varsa onu üflemek. Önemli olan bu incinin parlamaya devam ederek gelecek nesillere aktarılması. Urla Kum Denizi bizlere iç körfezdeki mavi bayraklı ilk plaja sahip olma gururunu yaşattı. Yüzme suyu kalitesi, can güvenliği, nitelikli plajı ve çevre yönetimiyle en iyi şekilde hizmet edebilmenin gururunu bugün bir kez daha yaşıyoruz.”



TÜRÇEV Kuzey Ege İlleri Şubesi Bölge Koordinatörü Doğan Karataş ise Türkiye'nin 454 mavi bayraklı plajla dünyada bu alanda üçüncü sırasını koruduğunu belirterek, "İzmir’e bakıldığında da mavi bayrak çalışmalarında özel bir yeri var. Bayrağımızı İzmir halkına emanet ediyoruz ve güvenimizi ortaya koyuyoruz." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından plaja "mavi bayrak" göndere çekildi.



Törene, bazı milletvekilileri ve ilçe belediye başkanları da katıldı.