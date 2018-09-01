Yeni Foça'da yine belirsiz kirlilik

Aliağa'da, önceki gece, denizde kaynağı henüz belirlenemeyen ham petrol sızıntısı meydana geldi. Deniz yüzeyini kaplayan petrol, rüzgar ile dalgaların etkisiyle Yeni Foça sahiline kadar ulaştı. Kıyıya da vuran petrol tabakası, kirliliğe neden oldu

Gamze Geçer- Yeni Foça Forum ve EGEÇEP Sözcüsü Fırat Korkmaz, Yeni Foça'da meydana gelen denizdeki atıkların rüzgar ile beraber merkeze kadar geldiğini belirterek, 'Yeni Foça denizi yine kirlendi. Kaynak net değil ama büyük bir ihtimalle gemiden olduğunu düşünüyorum. Ne olacağını merakla bekliyoruz. Bu kirliliğin bir an önce temizlenmesi gerekiyor. Çünkü petrol türevi olan bir atıktan söz ediyoruz. Bu deniz yaşamını da olumsuz etkileyecek' dedi.

Bir an önce temizlenmeli

Korkmaz, 'Yeni Foça denizleri yine kirlendi' vurgusunu yaparak, 'Kaynak net değil ama büyük bir ihtimalle gemiden olduğunu düşünüyorum. Petrol atıkları tarzında bir kütle, önce Meltem Sitesi'nin orada toplandı. Rüzgar ile beraber Yeni Foça merkeze kadar yayıldı. Dün gece itibariyle haber aldığım bir konuydu. Sabah da kendimiz gördük. Meltem Sitesi merkezli kütle hala dururken merkezdeki kütle yavaş yavaş dağılıyor. Sahil güvenliğe haber verdiğimizde verdikleri cevap şu oldu, 'Denizin bunu temizlemesi mümkün değil. Ekiplerin gelip temizlemesi gerekiyor.' Bununla ilgili olarak öğrendiğimiz bilglilere göre Büyükşehir Belediyesi'nin ya da Çevre Bakanlığı'nın ilgilenmesi gerekiyor. İlgili birimlere haber verildi. Ne olacağını merakla bekliyoruz. Bu kirliliğin bir an önce temizlenmesi gerekiyor. Çünkü petrol türevi olan bir atıktan söz ediyoruz. Bu deniz yaşamını da olumsuz etkileyecek. Bununla ilgili tedbir alınmasını istiyoruz. Yeni Foça Forum ve Egeçep adına üzülerek bunları söylüyorum' ifadelerini kullandı.

Numune alındı

Foça Liman Başkanı Mustafa Çankaya, kirliğin kaynağının araştırıldığını söyledi. Aliağa Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ise kirliliğin olduğu bölgelerde, su ve ham petrolden numune aldı. Öte yandan dün gece Aliağa Limanı'nda teknik arıza meydana gelen Panama bandıralı tankerin ait olduğu firmaya, ham petrol sızıntısı olduğu gerekçesiyle Sahil Güvenlik ekiplerince para cezası kesildiği öğrenildi. Tankerdeki sızıntıya ise Tüpraş Aliağa Rafinerisi ekipleri tarafından müdahalede bulunulduğu bildirildi.