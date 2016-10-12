Yeşil Yol çalışması yeniden başladı, halk tepkili

Karadeniz Bölgesi'nde 8 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak olan 2600 kilometre uzunluğundaki Yeşil Yol projesinde, tepkiler nedeniyle yol yapım çalışması durdurulan Rize'nin Çamlıhemşin İlçesi Yukarı Kavrun ve Samistal yaylaları arasındaki 8 kilometrelik bağlantı yolunda çalışmaların 15 ay aradan sonra başlamasına tepkiler sürüyor

Çamlıhemşin İlçesi Konaklar Mahallesi'nde toplanan Fırtına İnisiyatifi üyesi yaklaşık 60 kişilik grup, Yeşil Yol çalışmalarına tepki gösterdi. Fırtına İnisiyatifi adına açıklama yapan Deniz Tarakçı, Yukarı Kavrun yaylasında İtalyan yapımı, New Holland marka dozerle işlenen doğa cinayetiyle binlerce yıllık toprak örtüsünün sonsuza dek yok edildiğini belirterek, Danıştay'ın Yeşil Yolu da kapsayan yürütmeyi durdurma kararı olduğunu hatırlattı. 11 arkadaşlarının bu durumu hatırlatması üzerine gözaltına alındığını belirten Tarakçı şunları söyledi:



"Kanun gücü, bu insanları karakola taşırken, dozer de tarihin en direnişsiz kepçe darbeleriyle ciğerimizi deşti. Canımızı parçaladı. Tüm kabuslarımızı gerçek kıldı. Tüm yürek acımızla soruyoruz. Adına Yeşil Yol denen talan projesi kapsamında yapılan çalışmalar, geçtiğimiz yıl, halkın kararlı direnişi ve mahkemelerin verdiği yürütmeyi durdurma kararlarıyla durmuştu. Çalışmalar şu halde kanuni olma vasfını yitirmiştir. O halde güvenlik güçleri nasıl bu çalışmaların yapılmasını sağlamakla yükümlü bir rol üstlenmiştir? Projeyi uygulayacak sermaye bileşenleri, mahkeme kararlarını nasıl bu kadar kolay hiçe sayabilmektedir? Bu şirketler, başka bir hukuk düzenine mi tabidir? Söz konusu bu şirketler olunca, güvenlik güçlerinin kanun uygulayıcıdan, şirket koruyucusuna dönüşmesi normal mi karşılanmalıdır?"



"YANGINDAN MAL KAÇIRIRCASINA"



Yayla sezonunun sona erdiği, evlerin boşaldığı, insan varlığının azaldığı iklim ve takvim koşullarında yangından mal kaçırılmaya çalışılarak gayrimeşru çalışmayı, sinsilikle halktan gizlemek ve yağmayı sessizce ilerletme amacı olduğunu ifade eden Tarakçı, "Bu yol halka kahır getirirken, kime hangi yükle yüklü uzun araçları taşıyacaktır?" dedi.



Basın açıklamasına katılan yöre sakini kadınlar da yol çalışmasına tepkilerini dile getirdi. Grup açıklamanın ardından dağıldı.