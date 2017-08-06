1 ay önce intihar eden eşinin mezarı başında intihar etti

AYDIN'ın Bozdoğan İlçesi'nde 31 yaşındaki Caner Taşkın, bir ay önce intihar eden eşi Sevcan Taşkın'ın mezarı başında çenesinin altına dayadığı pompalı tüfeği ateşleyerek yaşamına son verdi

3 yıllık evli olan 26 yaşındaki Sevcan Taşkın, geçen 4 Temmuz'da, iddiaya göre eşi Caner Taşkın ile tartışmalarının ardından çok sayıda hap içerek intihar etti. Genç kadının cesedi, baba ocağının bulunduğu Aydın'ın Bozdoğan İlçesi kırsal Camlıdere Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Caner Taşkın o günden itibaren Bozdoğan'da kalıp, hayatının baharında toprağa verdiği eşinin mezarını her gün ziyarete gitmeye başladı. Çok sevdiği eşinin intiharını bir türlü kabullenemediği belirtilen Caner Taşkın, geçen 4 Ağustos Cuma günü yine eşinin mezarı başına gitti. Bir süre dua eden Taşkın, ardından yarındaki pompalı tüfeği çenesinin altına dayayıp, tetiğe bastı.



Silah sesine koşan mahalle sakinleri Taşkın'ı kanlar içinde buldu. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Taşkın'ın cesedi Nazilli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Eşinin intiharından sonra bunalıma giren ve Facebook'taki hesabında zaman zaman kendisinin de intihar edeceğini belirten paylaşımlarda bulunduğu belirlenen Caner Taşkın'ın, yakınlarının tüm uyarı ve desteklerine rağmen içinde bulunduğu durumdan kurtulamadığı kaydedildi.

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