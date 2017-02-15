10 yıldır anne olmayı bekliyordu...Deprem hayallerini yok etti

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nde, 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde, 33 yaşındaki Kadir Köse ve 32 yaşındaki Ramize Köse çiftinin sadece evleri değil, 10 yıldır kurdukları bebek sahibi olma hayalleri de yıkıldı. 2,5 aylık hamile Ramize Köse, depremin neden olduğu korkunun etkisiyle bebeğini kaybetti.

Ayvacık'a bağlı Yukarıköy Köyü'nde yaşayan Ramize ve Kadir Köse çiftinin yaşadığı dram yürekleri sızlattı. 10 yıl önce evlenen ve 2,5 yıl önce düşük yapan Ramize Köse, bir süre önce tekrar hamile kaldığını öğrendi. Ancak çiftin çocuk hayalleri hayallerini bu kez de 6 Şubattaki 5.3 büyüklüğündeki deprem yıktı.Depremde evleri yıkılan çift, büyük bir korku ve panik yaşadı. Aynı gün fenalaşan Ramize Köse, kontrolleri için Ezine Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada karnındaki bebeğin kalbinin durduğu anlaşıldı. Kucağına almayı beklediği bebeğini kaybetmenin acısını yaşayan Ramize Köse ve eşi Kadir Köse çifti, büyük üzüntü yaşadı. Ramize Köse, bebeğini kaybetmenin acısıyla, depremde evlerinin yıkılması üzerine yerleştikleri konteyner eve kendini kapattı. Yaşadıklarının ardından bir haftadır konteyner evden dışarı adımını atmayan Köse'yi, Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Ayvacık Devlet Hastanesi Psikiyatri Servisi'nde tedavi görmeye ikna etti. Köse, eşi Kadir Köse ile birlikte ambulans ile Ayvacık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada kendisine psikolog desteği verileceği öğrenildi.Depremde eşinin çok korktuğurnu belirten Kadir Köse, "Evden çıkıp, okulun yanına gelirken, kendisi rahatsızlandı. Ezine ve Çanakkale'de hastaneye gittik. Böyle bir sonuç ortaya çıktı. Bebeğin kalbinin durduğunu öğrendik. Bebeğimiz 2,5 aylıktı. İki sene önce de böyle bir düşük olmuştu. Üzgünüz" dedi.Ramize Köse, "Depremde çok korktum. Ağrım başladı. Hastaneye gittik. Doktorlar, karnımdaki bebeğin kalp atışlarının durduğunu söyledi. Belki biz farkedememiş olabiliriz deyip, iki gün sonra tekrar gelmemizi istediler. Gittik ama sonuç değişmedi. Bebeğimizi kaybettiğimizi öğrendik" dedi.