11 yaşındaki Yasemin balkonda elektrik akımına kapıldı

Aydın'ın Çine ilçesinde ikinci katta bulunan evinin balkonunda oynarken elindeki paspasın metal sapının yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu Yasemin Yapar (11) akıma kapıldı. Kızını kurtarmak isteyen anne ise ellerinden yaralandı. Anne ile kızı, hastanede tedaviye alındı

Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Şevketiye Mahallesi Namık Gedik Caddesi'ndeki bir evin 2'nci katında meydana geldi. Evinin balkonunda oynayan Yasemin Yapar'ın elindeki paspasın metal sapı, balkonun yakınından geçen yüksek gerilim hattına temas etti. Elektrik akımına kapılan Yasemin Yapar'ın önce saçları, sonra vücudu yandı. Çığlıkları duyan anne Hatice Yapar, kızının yanan saçlarını elleriyle söndürdü. Küçük kızın başı ve vücudunun büyük bir kısmında yanık yarası oluştu. Anne Hatice Yapar ise ellerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yasemin ve annesi ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli'deki Derince Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.