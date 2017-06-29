15 yılda 17 ameliyat, 48 mide kanaması geçirdi

MANİSA'da yaşayan, 'beyinde su toplaması' olarak bilinen hidrosefali hastası 15 yaşındaki Osmancan İlimsever, bugüne kadar geçirdiği 17 ameliyata ve yaklaşık 48 mide kanamasına rağmen hayata tutunmaya çalışıyor. 10 kilo olan yatalak oğlunu her yere bebek arabasıyla taşıdığını belirten Münevver Şensoy, hastaneye daha rahat gidebilmek için çift kişilik akülü motosiklete ihtiyaç duyduklarını söyleyerek hayırseverlerden destek istedi

Yunusemre İlçesi Muradiye Mahallesi'nde yaşayan ve eşinden bir süre önce boşandığı öğrenilen Münevver Şensoy, hidrosefali hastalığı nedeniyle gelişimsel bozukluk yaşayan oğluyla yaşam mücadelesi veriyor. Doğumda yaşanan sıkıntı nedeniyle gelişimsel bozukluk ile dünyaya gelen, 15 yaşında olmasına rağmen 10 kilo olan oğluna gözü gibi bakıyor. Oğlunun oturamadığını, konuşamadığını ve yürüyemediğini anlatan Münevver Şensoy, "Osmancan'ın doğumu esnasında kafatasında sıkışma oldu ve omuriliği zedelendi. Doğduğu gibi yatalak kaldı. Oturma yok, konuşma yok, yürüme yok. Oğlumu kendim yedirip içiyorum. Tüm masraflarını ben karşılıyorum. Özel eğitim alıyordu, ancak aracımız olmadığı için bir süre sonra götüremedim" dedi.Oğlunun kendisiyle hiç konuşamadığını anlatan anne Şensoy, "Çok zorluk yaşadım. Oğlum 15 yaşında ama fiziki görüntüsü 3 yaşında gibi. En büyük hasretim benimle konuşması. İsteklerini bilmiyorum, ne demeye çalıştığını anlayamıyorum. Yalnızca gözle temas kurabiliyoruz" diye konuştu.Oğlunun doğumundan bu yana mide, beyin, kas olmak üzere toplam 17 ameliyat geçirdiğini belirten İlimsever, "Kas erimesi yaşıyor, gelişimsel bozukluğu var. 48 kere mide kanaması geçirdi, organlar birbirine yapışıyor. Ama hayata o kadar bağlı bir çocuk ki, her zaman güldü. Beni bir kere bile üzmedi" diye konuştu.Oğlunun durumu nedeniyle tekerlekli sandalye kullanmasının uygun olmadığını vurgulayan Şensoy, "Bebek arabasıyla kendisini taşıyorum. Ancak dışarıda çok zorluk yaşıyoruz. Onu hastaneye götürüp, getiremiyorum. Otobüsle de tedavisine yetişemiyoruz. Bu yüzden ikimizin de binebileceği çift kişilik bir akülü motosiklete ihtiyacımız var. Ancak, tek gelirimiz oğlumun bakımı için verilen aylık 950 lira olan evde bakım parası. Evim kira. İhtiyacımız olan çift kişilik akülü motosikleti alabilmemiz için hayırseverlerden destek bekliyoruz" dedi. Şensoy, oğlunun tedavisinin ise boşandığı eşinin sigortası üzerinden yapıldığını söyledi.