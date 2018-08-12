2 çocuk babası kendini astı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, Adem T. (47), evinin pergole demirine bağladığı iple kendini asarak yaşamına son verdi

2 çocuk babası kendini astı
12 Ağustos 2018 Pazar 16:02

İncirliova'da, gündelik işlerde çalışan, evli ve 2 çocuk babası Adem T., dün gece evinde alkol aldı. Bir süredir psikolojik sorunları olduğu belirtilen Adem T., eşi ve çocuklarının uyumak için odalarına çekilmesinin ardından, evlerinin pengole demirine bağladığı iple kendini asarak intihar etti. Adem T.'nin cesedi, sabah uyanan eşi ve çocukları tarafından bulundu. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine gelen polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Adem T.'nin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, Adem T.'nin intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #intihar #astı #baba
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