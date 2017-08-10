20 yaşında lösemiye yenik düştü

DENİZLİ'nin Bekilli İlçesi'nde oturan ve donör bekleyen lösemi hastası 20 yaşındaki Çağla Şirin, fenalaşınca kaldırıldığı Bekilli Sağlık Ocağı'nda öldü

20 yaşında lösemiye yenik düştü
Bekilli'de oturan 3 yıldır lösemi hastalığıyla mücadele eden Çağla Şirin, dün rahatsızlanınca Bekilli Sağlık Ocağı'na kaldırıldı. Uzun süreden bu yana ilik nakli için uygun donör bekleyen Şirin, sağlık ocağında müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şirin'in ailesi ve arkadaşları, genç kızın ölüm haberiyle birlikte yasa boğuldu. Ölen Çağla Şirin'in küçük kardeşi ise sosyal paylaşım sitesinden ablasının fotoğrafını paylaşarak, "Ablacığım ben sana doyamamıştım ki daha. Hani bırakmayacaktık ya birbirimizi. Yakışmadı bu ablam, olmadı. Nurlar içinde yat canım ablam" yazdı.



Şirin'in cenazesi, Çarşı Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından Bekilli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA
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