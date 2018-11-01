3'üncü kattan düşen Muhammed, ağır yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 3'üncü kattaki evlerinin penceresinden sarkan 3 yaşındaki Muhammed Toprak, beton zemine düşerek yaralandı

Olay, bugün saat 10.30 sıralarında, Turgutlar Mahallesi Çağlayan Sokak'taki binada meydana geldi. Uyuduğu sırada evde yalnız bırakıldığı öğrenilen Muhammed Toprak, uyanınca evde dolaşıp, açık olan pencereden sarktı. Küçük çocuk, yaklaşık 12 metre yükseklikten beton zemine düştü. Muhammed Toprak'ın düştüğünü gören komşuları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Toprak, yapılan ilk müdahale sonrası Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. İç kanama geçiren ve kafatasında çatlak oluştuğu öğrenilen Muhammed Toprak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Çocuğunun annesi Macide Toprak ve belediyede çalışan babası Kazım Toprak, olay sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.