40 derece sıcakta, eşekle albüm tanıtımı!

Türkücü Aydın Aydın, söz ve müziği kendisine ait 'Haydi Çekelim Bir Selfie' türküsünü, 40 dereceyi bulan sıcak havada Muğla'nın turizm cenneti Bodrum'da eşekle gezip selfie çekerek tanıttı. Reklam aracı yapılan eşeğe sıcak havada eziyet edildiğini söyleyen hayvan severler, duruma tepki gösterip, polis ve zabıta ekiplerine şikayetçi oldu. Eşeğin sahibinin tepkilerden rahatsız olması üzerine etkinliğe son verildi

Bodrum'da geçen yıl, Kurban Bayramı için aldığı kuzulara bir günlük tatil yaptıran Hakkarili türkücü Aydın Aydın, bu kez Bodrum'da Neyzen Tevfik Caddesi'nde öğlen sıcağında, yeni bestelediği şarkı eşliğinde eşekle gezdi. Sözü ve müziği kendisine ait 'Haydi Çekelim Bir Selfie' türküsünün tanıtmak için eşekle Bodrum'un işlek caddelerinden birinde, 40 dereceyi bulan sıcak havada gezen Aydın'a mankenler de eşlik etti. Semerine asılan 'Haydi Çekelim Bir Selfie' ve 'Selfie çekmek beleştir' yazılı dövizlerle gezdiği eşeği tekneye de bindirmek isteyen Aydın, hayvanın inat edip direnmesi üzerine vazgeçti.



Hayvan severler, sıcak havada eziyet edilen eşeğin reklam malzemesi yapmasına tepki gösterdikleri Aydın'a böyle bir reklam yapmak için izin belgesi olup olmadığını sordu. Aydın'ın herhangi bir izin belgesi gösterememesi üzerine hayvan severler durumu zabıta ve polise bildirip, şikayetçi oldu. Zabıta ekipleri Aydın'ı etkinliği sonlandırması için uyardı.



Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu, tesadüfen eşekli reklamı fark ettiğini, bunun 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na aykırı bir durum olduğunu söyledi. Uslu, "Biri, burada kendi reklamını yapmak için bu sıcakta bu hayvanla şov yapıyor, gösteri yapıyor. Hayvanı bu şekilde kendi şov amacı için kullanamazlar. Bodrum, eşekle şov yapılarak, boğa güreşleri düzenlenerek meşhur yapılacak bir yer değil. Hayvanlara saygı bekliyoruz. Yasal yollara başvurup, bu konunun takipçisi olacağız" dedi.



"AMACIM BARIŞ MANÇO'YU VE KEMAL SUNAL'I YAD ETMEK"



Aydın Aydın ise kendisinin dünyadaki hayvanlarla düet yapan ilk sanatçılardan biri olduğunu belirterek, "İnsanlar, bütün dünya starları ile popüler insanlarla selfie çektiriyor. Hayvanlar da benim dostumdur, arkadaşımdır, canımdır. Bodrum'da bütün dünya görsün, eşeklerle de selfie çektirilebiliyor. Her yerde selfie çektiriliyor. Ben de bugün böyle bir şey tercih ettim ve güzel bir selfie'miz oldu" dedi.



Hayvanların daha çok sevilmesi ve değer verilmesi gerektiğini kaydeden Aydın, "Bütün hayvanları seviyorum ancak eşeği ayrı seviyorum. Çünkü eşek, şu anda sütü en pahalı hayvanlardan biri ve sütü birçok hastalığa iyi geliyor. O nedenle de bugün burada eşek ile selfie çektirelim istedim. Ayrıca bir başka amacım da rahmetli Barış Manço'yu ve Kemal Sunal'ı yad etmek. Çünkü onların en yakın arkadaşları eşekti" diye konuştu.



Havanın sanıldığı kadar sıcak olmadığını belirten Aydın Aydın, "Bazı dostlarımızın beni tanımadığı için doğal haklarıdır bu itirazı yapmaları. Onlara da saygı gösteriyorum, ancak ortalığı germenin de zamanı değil. Eşeğin sahibi de burada" dedi.



Aydın Aydın, hayvan severlerin tepki göstermesi nedeniyle, eşeğin sahibinin moralinin bozulduğunu ve Gümbet Plajı'nda gerçekleştirecekleri selfie gezisini iptal ettiklerini söyledi. Eşeğin, sahibine teslim edilmesiyle etkinlik sona erdi.