7 Asker taburcu edildi

Manisa Valiliği, Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan askerlerden 7'sinin daha tedavi gördüğü hastanelerden taburcu edildiğini açıkladı
Bugün saat 12.30 itibariyle 37 askerin hastanelerde tedavisine devam edildiği belirilen açıklamada, "Manisa Devlet Hastanesi'nde 22, Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde 7, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 8 asker müşahede altında bulunmaktadır. Tedavileri devam eden askerlerimizin durumu iyiye gitmektedir" denildi.Kaynak: DHA