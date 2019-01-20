70 kiloluk kılıç balığı tezgahta

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında balıkçıların ağlarına takılan ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde getirilen 1 metre 70 santimetre uzunluğunda, 70 kilogram ağırlığındaki kılıç balığı vatandaşlardan ilgi gördü

Balıkçı Zeki Şenol'un satın alarak tezgahında sergilediği balık, sokaktan geçenlerin dikkatini çekti. Bazı vatandaşlar kılıç balığıyla fotoğraf çektirdi.

Şenol, gazetecilere yaptığı açıklamada, balığın 1 metre 70 santimetre uzunluğunda ve 70 kilogram ağırlığında olduğunu söyledi.

Balığı İzmir'deki hale göndereceklerini belirten Şenol, "Kılıç balığı nadir görülen bir tür. Balığımızın İzmir halinde 3 bin liraya alıcı bulmasını bekliyoruz." dedi.