70 kiloluk kılıç balığı tezgahta

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında balıkçıların ağlarına takılan ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde getirilen 1 metre 70 santimetre uzunluğunda, 70 kilogram ağırlığındaki kılıç balığı vatandaşlardan ilgi gördü

70 kiloluk kılıç balığı tezgahta
20 Ocak 2019 Pazar 12:17

Balıkçı Zeki Şenol'un satın alarak tezgahında sergilediği balık, sokaktan geçenlerin dikkatini çekti. Bazı vatandaşlar kılıç balığıyla fotoğraf çektirdi. 

Şenol, gazetecilere yaptığı açıklamada, balığın 1 metre 70 santimetre uzunluğunda ve 70 kilogram ağırlığında olduğunu söyledi. 

Balığı İzmir'deki hale göndereceklerini belirten Şenol, "Kılıç balığı nadir görülen bir tür. Balığımızın İzmir halinde 3 bin liraya alıcı bulmasını bekliyoruz." dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #olta #tezgan #balık #kılıç balığı
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