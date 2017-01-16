8 TIR, 1 otobüs, 2 otomobil zincirleme kaza yaptı

Afyonkarahisar'da 8 tır, bir yolcu otobüsü ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 18 kişi yaralandı

8 TIR, 1 otobüs, 2 otomobil zincirleme kaza yaptı

Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 23. kilometresinde yoldaki gizli buzlanmaya nedeniyle 8 tır, bir yolcu otobüsü ve 2 otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan 18 kişi, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ulaşıma kapanan karayolunun trafiğe açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #afyon #afyon kaza #trafik kazası
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