9 aylık bebeğin bu görüntüleri rekor kırdı!

Aydın'da görevli hemşire çiftin 9 aylık bebekleri Furkan Özcan, 'Erik Dalı Gevrektir' türküsünü duyar duymaz oynamaya başlıyor. Minik Furkan'ın videosu sosyal medyada tıklanma ve paylaşma rekoru kırıyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde hemşire 29 yaşındaki İbrahim Özcan ile 24 yaşındaki Selin Özcan çifti, 9 ay önce dünyaya gelen oğullarına 'Furkan' ismini verdi. Kursa gitmeden bağlama çalma yeteneğine sahip olan Özcan çifti, Furkan'ın aylar geçtikte çaldıkları parçalara ritim tuttuğunu farketti. Son dönemdeki sevilen türkülerinin başında gelen 'Erik Dalı Gevrektir'i cep telefonundan çalan Selin Özcan, bebeğinin el ve ayakları ile tempo tutarak hareket ettiği videosunu sosyal medyada paylaştı. Video dün sabahtan itibaren tıklanma ve paylaşım rekoru kırdı. Furkan bebeğin müziğin durması sırasıda ağlaması, çalmaya devam ettiğinde ise gülerek oynaması izleyenleri kahkahaya boğulduğu görüldü.



Baba İbrahim Özcan, DHA muhabirine, "Furkan'ın kısa sürede bu kadar popüler olacağını asla tahmin etmedim. Annesi ile birlikte çok şaşkınız. Sanırım ileride sanatçı olacak. Eşim ile birlikte kursa gitmeden bağlama çalmayı öğrendik. Yavrumuz doğduğu günden bu yana müzik duydumu oynamaya başlıyor. Tanıdığımız ve tanımadığımız birçok kişi bizi arayarak tebrik etti" dedi.



