AB büyükelçileri Aydın'da

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve beraberindeki heyet, Aydın'daki temasları kapsamında Arkeoloji Müzesini gezdi, Romanlarla görüştü

Berger, Ankara'daki AB ülkelerinin büyükelçileri ve eşleri ile diplomatik misyon temsilcilerinden oluşan heyet, Aydın'da çeşitli temaslarda bulundu.

Heyet, programın ilk durağında Aydın Arkeoloji Müzesini gezdi ve buradaki tarihi eserlere ilişkin Müze Müdürü Yılmaz Akan'dan bilgi aldı. Müzede, bölgenin tarihinin anlatıldığı sunumu izleyen heyet, tarihteki en eski beste olarak bilinen "Seikilos'un Şarkısı"nı dinledi.

Christian Berger, burada yaptığı konuşmada, Arkeoloji Müzesi ziyaretiyle bölgedeki farklı kültür ve medeniyetlerin zenginliğini görme fırsatı bulduklarını ifade ederek, "Aynı zamanda, toprağın ne kadar zengin ve bereketli olduğunu gördük. Gerçekten bu topraklar üzerinde ne kadar çeşitli halkların yaşadığını bu müzede hissedebiliyorsunuz. Aynı zamanda, kaydedilmiş dünyanın en eski şarkısını da dinleme fırsatı da bulduk ve bundan çok mutlu olduk. Bu şarkının çok önemli bir mesajı vardı. Hayat kısa, en iyi şekilde yaşamaya çalışın." diye konuştu.

Roman dans grubunu izlediler

Müzenin ardından Ilıcabaşı Mahallesi'ni ziyaret eden heyet, burada yaşayan Romanlarla bir araya geldi. Heyeti, Romanların bando ekibi karşıladı.

Romanların mahallede yaptığı sepetleri inceleyen heyete, daha sonra aşure ikram edildi.

Berger, sıcak karşılama için Romanlara teşekkür ederek, Aydın ve Mersin başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde "Roman Kadınlar için AB destekli Mesleki Eğitim Projesi" gibi AB'nin desteklediği projelerin başarıyla yürütülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aydın Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Abdül Aydeniz de söz konusu proje sayesinde 150 Roman kadına çeşitli kurslar verdiklerini ve Roman kadınların el emeği sanatsal ürünlerini Türkiye ve Avrupa'da tanıtma fırsatı bulduklarını söyledi.

Heyet, daha sonra Roman dans grubunun gösterisini izledi.