Açlık grevindeki eğitimciler için 100 balon

Bodrum'da Eğitim-Sen Bodrum Temsilciliği öncülüğündeki bir grup, Ankara'da, görevlerinden ihraç edilmelerinin ardından açlık grevine başlayan, ardından tutuklanan araştırma görevlisi Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın eylemlerinin 100'üncü günü için gökyüzüne 100 balon bıraktı

Eğitim-Sen Bodrum Temsilciliği öncülüğünde yaklaşık 100 kişi, ellerindeki beyaz balonlarla Bodrum Belediye Meydanı'nda bir araya geldi. Grup eylem sırasında, 'Yaşasın iş ekmek özgürlük mücadelemiz', 'Nuriye, Semih yalnız değildir', 'Zafer direnen emekçinin olacak', 'Karanlığa teslim olmayacağız' sloganları attı. Basın açıklamasını yapan Eğitim-Sen Bodrum Temsilcisi Ahmet Paksoy, şöyle dedi:



"Üyelerimiz Semih Özakça ve Nuriye Gülmen'in hemen serbest bırakılmasını ve taleplerinin süratle karşılanarak yaşamlarına sağlıklı biçimde devam edebilmelerini istiyoruz. Ayrıca KESK'e bağlı sendikalardan, sendikal faaliyetleri nedeniyle hukuksuzca tutuklanmış olan yaklaşık 70 kamu emekçisinin de serbest bırakılmasını ve haksız, hukuksuz biçimde ihraç edilen tüm kamu emekçilerinin görevlerine iade edilmesini istiyoruz."



Açıklamanın ardından eyleme katılanlar, üzerinde Semih ve Nuriye yazılı 100 beyaz balonu, açlık grevinin 100'üncü günü nedeniyle gökyüzüne bıraktı.