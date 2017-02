Afyon'daki patlamada FETÖ parmağı var mı? Araştırılacak

Afyonkarahisar'da 2012'de 25 askerin şehit olduğu, 8'i asker 11 kişinin yaralandığı mühimmat deposundaki patlamaya ilişkin davada, olay günü depoda çalışan askerler, tutuksuz 3 sanık ve şehit 25 askerin Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) başta olmak üzere terör örgütleriyle bağlantılarının olup olmadığının araştırılması için soruşturmanın genişletilmesine karar verildi

Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı Askeri Mahkemesindeki duruşmaya, vareste tutuksuz sanıklar Binbaşı Ali Duran, emekli Albay Veysel Özbay ile görevinden istifa ettiği öğrenilen Üsteğmen Tuncay Aydın katılmadı. Bazı şehitlerin yakınları ile tarafların avukatlarının hazır bulunduğu duruşmayı, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal da izledi.



Şehit Onbaşı Faruk Ergenç'in babası Bekir Ergenç, duruşmada, olayın bir an önce aydınlatılması gerektiğini belirtti. "Oğlumun DNA'sında C4 çıktı. Oysaki 'el bombası patladı' denilmişti." diyen Ergenç, bunun aydınlatılmasını istediğini söyledi.



Anne Satı Ergenç ise yaklaşık 4,5 yıldır mahkemeye gidip geldiklerini ve bir sonucun çıkmadığını dile getirdi. Anne Ergenç, "Askere 70 kilogram evlat gönderdim, 750 gram olarak geri gönderdiler. Her gün boş mezara gidip, geliyorum. Allah rızası için bu işin arkasında kim varsa bir an önce ortaya çıkarılsın." dedi.



Şehit Astsubay Murat Düger'in babası Haydar Düger ise sanıkların vareste tutulması kararından vazgeçilerek mahkeme salonuna getirilmelerini talep etti.



Şehit yakını avukatlarından Gizem Ünsal da olayın FETÖ ile ilgisinin olup olmadığının araştırılması için mahkeme heyetine dilekçe verdi.



Mahkeme heyeti, olay günü patlamanın yaşandığı depoda çalışan askerler, tutuksuz 3 sanık ve şehit 25 askerin FETÖ/PDY başta olmak üzere terör örgütleriyle bağlantılarının olup olmadığının araştırılması için soruşturmanın genişletilmesini kararlaştırdı. Sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmeden heyet, duruşmayı 26 Nisan'a erteledi.



Duruşma sonrası açıklamalar



CHP Milletvekili Köksal, duruşma sonrası gazetecilere, patlamada 25 ailenin ocağına ateş düştüğünü ifade etti.



Olaya ilişkin görülen davada 4,5 yıldır ilerleme kaydedilmediğini savunan Köksal, "Üstü kapatılacak bir olay değil. Somut gerçeğin ortaya çıkarılmamasına üzülüyorum. Bu patlamada kimlerin, hangi terör örgütlerinin parmağı varsa bu maddi gerçeğin bir an önce ortaya çıkarılmasını ve suçluların cezalandırılmasını istiyoruz. Bu mücadelede şehit ailelerinin sonuna kadar yanında olacağız." diye konuştu.



Şehit Onbaşı Tolga Taştan'ın babası Ali Taştan şehit aileleri olarak davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını bildirdi.



Bu arada, bazı şehit yakınları Milletvekili Köksal'a, partisinin terörle mücadeleye yeteri kadar destek vermediğini savunarak, tepki gösterdi.



Olay



Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'nda, 5 Eylül 2012'de meydana gelen mühimmat deposu patlamasında 25 asker şehit olmuş, 8'i asker 11 kişi yaralanmıştı. Tutuksuz sanıklar Binbaşı Ali Duran, emekli Albay Veysel Özbay ile görevinden istifa ettiği öğrenilen Üsteğmen Tuncay Aydın'ın yargılandığı davanın 25 Mayıs'taki duruşmasında mahkeme heyeti, mütalaanın hazırlanması için dosyayı askeri savcıya tevdi etmişti. Davanın geçen 20 Temmuz ve 28 Aralık'ta görülmesi planlanan duruşmaları ise FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimi nedeniyle ertelenmişti.