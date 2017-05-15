Afyon Termal Sular İle Şifa Bulun

Sağlıklı kalmak için bedenimize iyi bakmamız gerektiğini hepimiz neredeyse biliyoruz

Son dönemlerde doğal ve organik beslenme trendi ile insanlar yedikleri, içtikleri ve hatta giydikleri kıyafetlerin dahi içeriklerinin doğal olup olmadığını kontrol etmektedirler. Peki bize doğanın kendi kendine yerin binlerce metre altından ortaya çıkan ve doğal kimyasal ilaç içeren kaplıca imkanını hangimiz kullandı? Mineral bakımından oldukça zengin olan kaplıca suları sağlığı desteklerken bir çok hastalığa da şifa dağıtıyor. Bölge bölge değişiklik gösterse de genel olarak kaplıca suları kükürtlü, demirli, tuzlu, iyotlu ve karbondioksitli olurlar.

Türkiye’nin termal başkenti Afyon kaplıca kaynakları bakımından oldukça zengin olan bir ilimizdir. Çünkü afyon konumu itibari ile altında termal deniz barındırmaktadır. Afyon Termal suyu deniz suyundan çok daha faydalı olduğu kanıtlanmıştır. Afyon termal kaplıcaları yanı sıra dünyada gazlı göl mineral kalitesi ile ilk sıralarda yer almaktadır. Bunca faydaya rağmen halaAfyon termal kaplıcalarına henüz gitmediyseniz bedeniniz çok şey kaybetmiş demektir.

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